قرر اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفرالشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، إحالة 38 طبيبًا وموظفًا للتحقيق بـ3 وحدات صحية، لتغيبهم عن العمل وانصرافهم بدون آذن.

وكلف رئيس المدينة، أعضاء إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة بالمرور على كافة المصالح الحكومية بنطاق المركز والمدينة، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والإداري وحالة الانضباط بالمؤسسات التنفيذية بمركز ومدينة دسوق والخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال مرورهم على عدداً من الوحدات الصحية بالقرى، تبين غياب عدداً من الأطباء والموظفين.

وتفقد أعضاء الادارة، الوحدة الصحية بمحلة مالك، حيث تبين أن قوة الأطباء 32 طبيبًا، حضر منهم 15 وغاب 8 وحصل 5 على خط سير بينما تم انتداب اثنين وحصل آخرين على إجازة، وتبين أن قوة التمريض 11 ممرضة حضرت منهن 7 وانتدبت اثنتين، وحصلت اثنتين على إجازات، كما تلاحظ أثناء المتابعة عدم وجود تذاكر للمرضى ووجود نقص في الأدوية وتم طلبها من المخازن أكثر من ثلاث أشهر متتالية، فضلاً عن سوء حالة النظافة، وتم على الفور إخطار غرفة العمليات بالمحافظة ووكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

كما تفقد أعضاء التفتيش والمتابعة مبنى مكتب صحة دسوق أول، وتلاحظ أن قوته 34 حضر منهم 20 وغاب 4 وحصل 3 على خط سير و5 على إجازة عارضة وأخرين حصلا على إجازة مرضي، وتبين وجود نقص بالأثاثات، كما تفقدوا وحدة طب الأسرة بحي الدلتا وتبين أن قوتها 42 طبيبًا وموظفاً حضر منهم 26 وغاب 10 وحصل شخص على إذن واثنين على خط سير وتواجد 3 بالقافلة الطبية، وتم إحالة المتغيبين والانصراف بدون ‘ذن للتحقيق بهذه الجهات وإخطار وكلاء الوزارة المختصين بكل جهة وغرفة عمليات المحافظة بنتيجة التقرير.