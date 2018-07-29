شيع الآلاف من أهالي مدينة المطرية في الدقهلية، الليلة، جنازة الضحية رقم 11 في حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق بورسعيد أثناء توجههم صباح اليوم إلى عملهم في منطقة الاستثمار ببورسعيد.

وأدى المواطنون صلاة الجنازة على الشاب مصعب طه الصالحي، 20 سنة، في مسجد الفتح بالمدينة، وتوجهوا بالجنازة إلى مقابر المدينة وسط حالة من الحزن الشديد والذي خيم على جميع أهالي المدينة .

وكانت المدينة بالكامل خرجت عصر اليوم لتشييع جثامين 10 ضحايا آخرين، وهم: "عبدالرحمن غانم، وأنس عبدالله أبو خضير، 20 سنة، وأحمد أحمد عثمان العاصي، 27 سنة، وخالد محمد أحمد النجدي، 22 سنة، ومحمد عبده احمد سعيد تويج، 20 سنة، وعبدالرحمن طارق مصطفى، 20 سنة، ومنير أحمد الرفاعي السيد، 35 سنة، وياسر خالد السحراوى،20 سنة، ومنير أحمد الصديق، وعلى محمد غانم".

كان أتوبيس يقل العاملين بمصنع اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، اصطدم بسيارة نقل صباح اليوم الأحد، على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" وأسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 17 آخرين.