عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، اجتماعًا طارئًا مع مديري بعض المستشفيات ومسؤولي المحارق بكل مستشفيات ههيا، أبوكبير، أولاد صقر، بلبيس بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية ومسئول التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمديرية بهدف الوقوف على بعض المعوقات التي أدت إلى انخفاض معدل عدد دورات الحرق بالمحارق التابعة لهذه المستشفيات.

وأصدر وكيل الوزارة تعليمات بتشكيل لجنة مكونة من مسئول الجراج والتفتيش المالي والإداري ومسئول الصيانة بالمديرية لحساب معدل الاستهلاك اليومي من السولار.

كما أوصى بضرورة عمل الصيانة اللازمة للمحارق بصفة دورية وأمر بتشكيل لجنة من مكافحة العدوي والجودة للتأكد من أن غرف تجميع النفايات مطابقة لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه مشددًا علي مدير إدارة الصيانة بالانتهاء من صيانة محارق مستشفى أبو كبير وأولاد صقر بصفة عاجلة. صحة يعقد اجتماع طارئ بشأن المحارق الطبية.