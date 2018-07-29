لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران بقرية برج رشيد في البحيرة، إثر تناولهم مادة سامة غير معلومة.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد أشرف عوض مأمور مركز شرطة رشيد، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "حسن. خ"، 35 سنة، و"وليد. ا"، 28 سنة، و"رزق. م"، 32 سنة، وجميعهم من قرية برج رشيد بدائرة المركز، مصابين بإعياء شديد إثر تناول مادة سامة غير معلومة، وتُوفى على إثرها الأول متأثرا بإصابته، وتم تحويل المصابين لمركز السموم بالإسكندرية.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.