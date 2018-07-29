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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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"جون" عن تكريم الرئيس: "تميزت في النحت.. وسأحقق حلمي من غير واسطة"

"جون" عن تكريم الرئيس: "تميزت في النحت.. وسأحقق حلمي من غير واسطة"

سعاد صالح: الطلاق الشفوي يقع عند جمهور العلماء

سعاد صالح: الطلاق الشفوي يقع عند جمهور العلماء

رئيس "السكك الحديدية" عن استعدادات عيد الأضحى: يمكن الحجز عبر الهاتف

رئيس "السكك الحديدية" عن استعدادات عيد الأضحى: يمكن الحجز عبر الهاتف

نائب رئيس الإذاعة يحاضر الإعلاميين الفلسطينيين عن مهارات الإلقاء

نائب رئيس الإذاعة يحاضر الإعلاميين الفلسطينيين عن مهارات الإلقاء

مخترع "طائرة بدون طيار" عن تكريم "السيسي": دعالي وقولته أبويا بيحبك

مخترع "طائرة بدون طيار" عن تكريم "السيسي": دعالي وقولته أبويا بيحبك

"إلكترولكس": نمو صافي المبيعات 0.7% وهامش ربح 5.2% في الربع الثاني

"إلكترولكس": نمو صافي المبيعات 0.7% وهامش ربح 5.2% في الربع الثاني

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"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

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