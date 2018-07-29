أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 4 سيارات، مساء اليوم، في مدخل كوبري سندوب الجديد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد خالد الزيني مأمور مركز شرطة المنصورة، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بالقرب من كوبري سندوب.

انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 4 سيارات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحدهم .

ونقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقى العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي، أن الإصابات بسيطة، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.