وعد فأوفى.. السيسي ينهي أزمة نقص الحضانات في الأقصر

لم يكن يعلم شباب وفتيات الأقصر القائمين على مبادرة "الحضانة روح"، أن مبادرتهم البسيطة لحل مشكلة نقص الحضانات التي أرهقت مواطني الأقصر سنوات طويلة، ستحل خلال أشهر قليلة، وعن طريق رئيس الجمهورية.

أصحاب المبادرة الذين استعانوا برجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، حولوا مخزن وغرف غير مستخدمة داخل مديرية الصحة بالأقصر لمركز للحضانات، ونجحوا في إمداد المركز بـ30 حضانة من تبرعات من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، ولم يكتفوا بذلك بل طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المبادرة، وتحدث معه منسق المبادرة مصطفي حرز الله، على هامش المؤتمر الوطني السادس للشباب في أسوان، ووعد الرئيس بدعم المبادرة بعدد 20 حضانة.

"وعد فأوفى" بهذه الكلمات عبر حرز الله عن امتنانه للرئيس على وفائه بما وعد به، حيث انتهت أزمة نقص الحضانات في محافظة الأقصر، بعد سنوات طويلة عانى خلالها الأهالي من أجل إيجاد حضانة.

يقول حرز الله: "مع وصول وعمل 20 حضانة بالمركز فعليا، تبرع بها صندوق تحيا مصر لمركز الحضانات بالأقصر، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح مركز حضانات الأقصر يضم نحو 50 حضانة، فضلا عن حضانات أخرى بمستشفيي الأقصر العام والدولي"، مضيفا: "استكمالا للمبادرة فإن الحضانات تخصص مجانا للمواطنين لرفع المعاناة عنهم، حيث أن تكلفة الحضانة في اليوم الواحد خارج المركز من 500 إلى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي يصعب على الأغلبية من أبناء المحافظة".

ويضيف: "الحضانات التي وصلت من صندوق تحيا مصر من أفضل أنواع الحضانات في العالم، ولا يقل سعر الحضانة عن 200 ألف جنيه، إذ أنها مزودة بأجهزة وإمكانيات حديثة للغاية للاهتمام بصحة الأطفال الرضع، موجها الشكر للصندوق ولمحافظ الأقصر على مجهوده في سبيل استكمال المركز".

وأشار حرز الله إلى أن "نقص الحضانات بالأقصر عولج تماما، ولكن لدينا أزمة أخرى هي نقص الأطباء الذين يقومون على العمل، ومتابعة الحضانات".