عبدالغفار: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بعد انتهاء مؤتمر الشباب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ كم كبير من التكليفات الرئاسية بعد انتهاء مؤتمر الشباب، موضحًا أن إعلان 2019 عاما للتعليم، يعتبر تحدي كبير لكل مؤسسات الدولة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "لدينا 100 ضعف الإمكانيات المادية والعلمية المتواجدة سابقًا، والطلاب لديهم فرص أكبر بكثير عن سابقًا".

وأشار عبدالغفار إلى أن احتضان جامعة القاهرة، أعرق الجامعات المصرية، لمؤتمر الشباب، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حلم تحقق، كما أنه يمكن إيجاد حلول لكل مشكلات الدولة من خلال البحث العلمي في الجامعات.