والد عهد التميمي يكشف كواليس جديدة عن حياة ابنته في سجون الاحتلال

قال باسم التميمي، والد المناضلة عهد التميمي، إن ما فعلته ابنته يُعد تجسيدا للفلسطيني الحقيقي، حيث إن تصرفها هو امتداد لنضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما قامت به عهد ليس جديدا عن الشعب الفلسطيني، وأصبحت فخرا للشعب الفلسطيني بالكامل.

وتحدث التميمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، عن فترة اعتقال ابنته، مؤكدًا أن أول 12 يوما من فترة اعتقالها كانت صعبة، حيث لم يسمح لها بالنوم لفترات طويلة وساعات طويلة من التحقيق.

وأشار والد المناضلة عهد التميمي إلى ضرورة إعادة صياغة الخطاب الثقافي والفكري، معربًا عن أمله أن يكون جيل ابنته هو جيل الخلاص من الاحتلال الصهيوني.