قال بهاء شوقى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المحافظة ستشارك في اليوم العالمي للشباب، المقرر إقامته الأحد 12 أغسطس المقبل.

وأضاف بهاء، أن جميع مراكز الشباب بجميع مراكز المحافظة وقراها سوف تفتح أبوابها من الصباح الباكر للمشاركة في هذا اليوم، وأن هذا اليوم يشمل تنفيذ وتقديم عدة فقرات موحدة سوف تنفذ على مستوى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه يجري حاليا تنفيذ وإنشاء عدة مبانى إدارية لبعض مراكز الشباب بقرى غرب الموهوب بالداخلة ومدينتي موط وبلاط.