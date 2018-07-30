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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

"التضامن": ندعم 4800 أسرة من أصل 7 آلاف بحاجة للدعم في سنهور بالفيوم

"التضامن": ندعم 4800 أسرة من أصل 7 آلاف بحاجة للدعم في سنهور بالفيوم

رئيس إنهاء "قوائم الانتظار": ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمستشفيات

رئيس إنهاء "قوائم الانتظار": ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمستشفيات

"روتانا" تخطئ في اسم مؤلف أغنية "وحشتوني" للفنانة وردة الجزائرية

"روتانا" تخطئ في اسم مؤلف أغنية "وحشتوني" للفنانة وردة الجزائرية

برلماني: "ميكروباص بيصرف على 3 أسر.. إزاي قطر مش بيدخل فلوس للبلد"

برلماني: "ميكروباص بيصرف على 3 أسر.. إزاي قطر مش بيدخل فلوس للبلد"

برلماني: "النهارده الناس بتركب السكك الحديدية ومش عارفة هترجع ولا لأ"

برلماني: "النهارده الناس بتركب السكك الحديدية ومش عارفة هترجع ولا لأ"

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على خطى "لطفية النادي".. بنت الصعيد "مروة" تحلم بلقب أول طيارة حربية مصرية

مدرب زوجة محمد صلاح للياقة البدنية:

مدرب زوجة محمد صلاح للياقة البدنية: "بتتعامل ببساطة واحترام زي جوزها"

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

"عايزة تحاربي؟".. "السيسي" يداعب المصريين خلال جلسة "اسأل الرئيس"

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

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