قال الدكتور أحمد النفار، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه سيجري دخول 5 وحدات ونقاط إسعاف جديدة الخدمة بمركزي الداخلة والفرافرة.

وأضاف النفار، أنه سيجري دخول نقطتي قريتي الراشدة وعين القض بمركز الداخلة، خلال الفترة الحالية، بينما جاري تجهيز نقطتين أخريين الأولي بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، والثانية بقرية الشيخ والي بمركز الداخلة، خلال موازنة العام المالي الجديد، على أن تدخل الخدمة نقطة إسعاف قرية الشيخ خلال شهر من الآن.

وأوضج النفار، أن المرفق داخل المحافظة به 31 نقطة إسعاف، تغطي جميع أنحاء المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، سواء في القرى والمدن والكتل السكنية، أو بطول شبكة طرق عرضية وطولية تصل إلي أكثر من 1000 كيلومتر.