"أطباء أسنان الجيزة" تنظم المؤتمر الدولي أول أغسطس المقبل

تعقد نقابة أطباء الأسنان بالجيزة، المؤتمر العلمي الدولي لطب الأسنان، في الفترة ما بين 1 و3 أغسطس 2018، في أحد الفنادق بمنطقة الهرم.

وقالت الدكتورة نبيلة عبدالله، نقيب أطباء أسنان الجيزة، إن فعاليات المؤتمر، ستتضمن جلسات علمية وورش عمل ومحاضرات تخصصية في مجال زراعة الأسنان، بمشاركة أطباء جراحات الفم والوجه والفكين من مختلف الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، سيحضران فعاليات المؤتمر في ثاني أيامه 2 أغسطس 2018.

يشارك في المؤتمر الأستاذ الدكتور خالد أبو الفضل نائب رئيس جامعة النهضة، والأستاذ الدكتور طارق الشرقاوي نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، والأستاذ الدكتور رضا عبدالرحمن عميد كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل.

وتأتي فعاليات الملتقى العلمي الدولي، بتنظيم شركة "أون مصر"، حيث يشارك في المؤتمر علماء وأساتذة طب الأسنان في مصر والخارج، وكبار المحاضرين المتخصصين من شتى كليات طب الأسنان داخل الجمهورية وخارجها.