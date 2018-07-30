الأرصاد: حالة الطقس اليوم الاثنين 30/7/2018

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة الخفيفة صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون متكاثرة على مدينتي حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الامطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى 25 درجة.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات والمدن المصرية وبعض العواصم المصرية والعالمية: