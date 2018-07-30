المرور: تحويلة بالكيلو 26 بطريق إسكندرية الصحراوي لتفادي "هبوط أرضي"

قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الطرق السريعة تشهد الكثافات المعتادة في الفترة الصباحية، لكن هناك منطقة تحويل مرورية على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي في الكيلو 26، بعد بوابات الرسوم والمتجه لنادي الرماية، لحدوث هبوط أرضي ناتج عن كسر ماسورة مياه، وبدأت أعمال الإصلاح للهبوط وإعادة تسوية الطريق.

وأضاف الشربيني، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح" على شاشة "DMC"، أن الأعمال الإصلاحية على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدأت السبت وتستمر لمدة 10 أيام، ويجري تحويل حركة المرور من الطريق الرئيسي للطريق الفرعي، بطول 800 متر، ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسي بعد منطقة الأعمال.

وتابع أن باقي الطرق السريعة تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى حركة المرور الكثيفة على محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، ناصحا باستخدام محور روض الفرج أو محور الواحات كطرق بديلة، موضحا أن المتجه لمدينة أكتوبر يعمل بشكل جيد ولا يحتاج لتغيير مسارات.

وذكر أن مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد، لكن طريق الإسماعيلية بدأ يشهد أحجام مرورية مرتفعة من بعد الدائري والمتجه للهايكستب، والطريق الدائري به مناطق حركة مرتفعة، أهمها القادم من أعلى الزراعي والمتجه للسلام.