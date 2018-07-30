نظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية علي مستوى الجمهورية إلى مدينة شرم الشيخ؛ لتحفيز الطلاب على الاستمرار في التفوق وبذل المزيد من الجهد والإصرار.

وقال أحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، إن الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى جاهدة لتكريم الطلاب المتفوقين، وحثهم على مواصلة التفوق والاجتهاد من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة، ورفع راية العلم في شتى المجالات؛ من أجل تخريج جيل قادر على التحدي ومواكبة متطلبات هذا العصر علميًا وتكنولوجيًا.

وأشار موسى، إلى أن الاتحاد يعمل برؤية جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتحقق أهداف رؤية المنظومة التعليمية الجديدة التي تعمل على غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأشار إلى أن جميع محافظات الجمهورية ممثلة في هذه الرحلة بعدد 4 طلاب من كل محافظة: (2) بنات، و(2) بنين.