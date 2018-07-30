قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه الذبح الشرعي ضمن مشروع "صكوك الأضاحي" يتم في الوقت الشرعي له، وبعدها تنقل للتشفية والتجميد والتبريد واللحوم، مضيفا أنه على مدار العام الماضي نقل 550 طن نقل من القاهرة إلى جميع المحافظات والعريش وأسوان جنوبا، دون أن تتلف اللحوم.

وأضاف جمعة خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي، أن اللحوم وصلت إلى أسوان والوادي الجديد أو مطروح، وتخرج من الثلاجات بدمائها وهو ما يجعلنا مطمئنين أننا نتعامل مع مؤسسة محترمة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة لم تأخذ كيلو واحد من اللحوم المستوردة مذبوحة من الخارج، وجميعها ذبحت داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الوزارة بدأت الدفعة الأولى بـ250 طنا، مؤكدا الالتزام بها ابتدائاً واستكمال المبلغ حتى إذا لم يتم جمع الأموال المطلوبة لها، متابعا: "أنا متفائل أن تلك الكمية تتضاعف ووزير التموين كل ما أبلغه إننا هنرفع الكمية بيفرح وكأنه بياخذ اللحوم لبيتهم لأنه بيروح للناس الأولى بالرعاية والمنظومة تضرب المثل في أعلى درجات الشفافية في العمل المجتمعي".