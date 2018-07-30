قال مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية فرع أسيوط إنه جاري إنشاء وإحلال وتوسعة 9 مدارس بمركز منفلوط وهى "عزبة عبد المولى وكوم الدباينة للتعليم الأساسي وكمبوها للتعليم الأساسي وبني عدي البحرية تعليم أساسي ومصطفى كامل الابتدائية ونجع على منصور الابتدائية والحما الابتدائية ودمنهور للتعليم الأساسي والصهاريج للتعليم الأساسي" بتكلفة إجمالية تصل إلى 64 مليون جنيه.

كما يجري إنشاء وإحلال وتوسعة 8 مدارس بديروط وهى "بانوب ظهر الجمل للتعليم الاساسي وسرقنا للتعليم الأساسي ونزلة بدوى الابتدائية ومسارة للتعليم الأساسي ومحمد عبد الحليم الابتدائية مع صيانة المبنى القديم وصلاح الدين للتعليم الاساسي وعبدالملك عبدالقادر والعسقلاني الابتدائية" بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.

كما تم تسليم مدارس بمركز ديروط بعد تجديدها وإنشاء التوسعات بها وهى "أبوجبل وفاطمة الزهراء الثانوية بنات وخالد بن الوليد وزيد بن حارثة و25 يناير الإعدادية وأم المؤمنين الابتدائية المشتركه والشهيد أحمد عبد الزين وساو للتعليم الأساسي".