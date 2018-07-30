تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك، اليوم الإثنين 30 يوليو 2018، وسجل 23.38 جنيه أعلى سعر للشراء في بنكي: "الإمارات دبي الوطني - المصرف العربي الدولي".