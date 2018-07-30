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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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رئيس «القابضة للمطارات»: مطار القاهرة بيتي وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه

رئيس «القابضة للمطارات»: مطار القاهرة بيتي وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه

وزير الأوقاف: توفير صكوك الأضاحي للمواطنين "مهمة وطنية"

وزير الأوقاف: توفير صكوك الأضاحي للمواطنين "مهمة وطنية"

"شعراوي": محافظات الصعيد لم تأخذ حقها في التنمية لفترات طويلة

"شعراوي": محافظات الصعيد لم تأخذ حقها في التنمية لفترات طويلة

وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين بالإسماعيلية

وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين بالإسماعيلية

جمعة: "لما بقول لوزير التموين هنزود الأضاحي بيفرح كأنه واخدهم لبيته"

جمعة: "لما بقول لوزير التموين هنزود الأضاحي بيفرح كأنه واخدهم لبيته"

"التعليم العالي":خريج الجامعات التكنولوجية سيصبح عملة نادرة بسوق العمل

"التعليم العالي":خريج الجامعات التكنولوجية سيصبح عملة نادرة بسوق العمل

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الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

على خطى

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