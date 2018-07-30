أعلن المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قطع المياه عن منطقة التوسعات الشرقية "الخمائل – بالم هيلز 5، و6، و7 – يوتوبيا – المدينة التعليمية – أكتوبر برنسيس – مول مصر"، ومن الـ12 صباح غد، وحتى الـ6 مساء، ولمدة 18 ساعة، لأعمال الصيانة.

وأوضح المهندس عصام بدوي، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن 15100، الخاص بالمدن الجديدة.