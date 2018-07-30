تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك، خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 يوليو 2018، وسجل أعلى سعر للشراء 20.80 جنيه في 11 بنكا هي: "الأهلي المتحد - كريدي أجريكول - بلوم - الأهلي الكويتي - مصرف أبوظبي - قناة السويس - الأهلي اليوناني".