قال عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن المجتع في الفترة المقبلة سيقدم على التعليم الفني، حيث أن الطالب سيكون معه بكالوريوس ولديه نقابة مسؤولة عنه، ويستطيع ممارسة دوره الفني والأخلاقي.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن التخصصات في حين تخرجهم "هيتخطفوا من سوق العمل"، ليس فقط في مصر، بل أوروبا.

وتابع أن نسبة التعليم الفني في مصر تبلغ 10% فقط، وهي نسبة لا تعقل، موضحا أن الجامعات التكنولوجية سيكون لها تنسيق مثل باقِ الجامعات، قائلا: "نعمل على إنجاز مباني الجامعات في 3 محافظات، ويجري التجهيز لها بشكل جيد، ولذلك لن نستطيع بدء العام الدراسي المقبل، ولكن في عام 2019/2020 سنبدأ العمل بها، وسيكون طالب التلعيم الفني له ميزة عن طالب التعليم الثانوي في هذه الجامعات".