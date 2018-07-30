استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين 30 يوليو 2018، وسجل نحو 4.87 جنيه أعلى سعرا للشراء في البنك "المصري الخليجي".