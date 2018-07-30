قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة الأوقاف تعمل بانتظام في توفير صك الأضاحي وهي تدل على تضافر كل الوزارات سواء كانت الأوقاف أو التموين أو التضامن.

وأضاف المصيلحي، خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي، أن النظام منضبط جدًا، والدارسات الموجودة في وزارة التضامن وقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الأوقاف التي حدثت تظهر شكلا من أشكال الضمان المجتمعي.

وأضاف المصيلحي، أن جميع الأبقار التي تأتي من دولة السودان تربى في مراعٍ مفتوحة، وهو ما يؤهل الأبقار لتكون نسبة دهونها قليلة، موضحا أن هذا العام سيؤخذ في الاعتبار ألا تزيد نسبة الدهون في الأبقار في أثناء التوزيع.