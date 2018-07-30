شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة، اصطفاف معدات وسيارات المحافظة بجوار محطة محولات كهرباء شرق النيل، في إطار التدريب العملى المشترك "صقر 30" لمجابهة الأزمات والكوارث والذي تجريه الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة في مواجهة الأزمة بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة.

شارك في الاصطفاف عدد كبير من المعدات المتوافرة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، والتي تشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والإطفاء وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، والتي تم اصطفافها وتسييرها في طابور سير للمعدات، والتي أثبتت لجان الفحص الهندسية أنها بكامل صلاحيتها وتعمل بكفاءة وتصلح لمجابة أية أزمات طارئة.

وتفقد المحافظ وقائد قوات الدفاع ومدير الأمن، المعدات والسيارات في أرض العرض وصافحوا العاملين عليها معربين عن سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة، حيث أكد المحافظ على أن الهدف من التدريب هو الإطمئنان على استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسب.

وأثنى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالإعداد الجيد الذي أسهم في ظهور هذا المستوى المطلوب والمناسب لمكونات التدريب العملي المشترك صقر 30، وموجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات الطارئة والمحتملة

شهد الاصطفاف حضور اللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بني سويف، واللواءعصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبوالفضل السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والقطاعات الحيوية.