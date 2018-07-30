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عمرو جمال: عشقى للأهلى يمنعنى من اللعب للزمالك

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  في العطلة البرلمانية.. الأحزاب مش في إجازة

  في العطلة البرلمانية.. الأحزاب مش في إجازة

غادة والي: اليوم مغادرة مقدمة بعثة الحج الإشرافية لوزارة التضامن

غادة والي: اليوم مغادرة مقدمة بعثة الحج الإشرافية لوزارة التضامن

محافظ الجيزة: حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير لمدة 3 أشهر

محافظ الجيزة: حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير لمدة 3 أشهر

قانون "التعاقدات" الجديد: إعلان سنوي للمشتريات الحكومية المتوقعة

قانون "التعاقدات" الجديد: إعلان سنوي للمشتريات الحكومية المتوقعة

مواطنو وادي فيران بجنوب سيناء يطالبون بتوفير سيارات لنقل المياه لسكنهم

مواطنو وادي فيران بجنوب سيناء يطالبون بتوفير سيارات لنقل المياه لسكنهم

ضبط مدير مطعم لسرقته هاتفين من سائحة روسية بالغردقة

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جمل على شاطئ روميل: «الصورة بـ5 جنيه واللفة بـ25»

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