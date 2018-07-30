أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة على إبرام بروتوكول تعاون بين معهد الليزر بالجامعة ومركز بحوث وتطوير الفلزات بإعتباره أحد التجمعات العلمية القومية في مجال البحث العلمي والتطوير على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية.

وتابع أن بنود التعاون شملت التعليم والتدريب في المراحل الدراسية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات العليمة وورش العمل، إضافة إلى مشروعات وأنشطة نقل التكنولوجيا بين المعهد والمركز، وتبادل الطلاب والباحثين والخبراء، والإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوارة.