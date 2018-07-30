قال طارق حسام الدين مهندس شبكات في شركة فودافون، وصاحب فكرة "SMART HOUSE"، إنه قد حدثت له حادثة أثناء الجامعة، أدت لشلل رباعي، "حاولت أتغاضى عن ذلك وأكمل حياتي وكنت عاوز أكتب على الكيبورد في شغلي كمبرمج، قعدت أعمل نماذج وعملت آداة أكتب بيها على الكيبورد أتسجلت بإسمي في ألمانيا.

وأضاف حسام خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للإتصالات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة: "مكنتش بعرف آكل لوحدي وأشرب لوحدي مكنتش بعرف أعمل حاجة خالص، قعدت أفكر أتغلب إزاي على الموضوع، درست كتير واشتغلت، وقررت أستقيل علشان أتفرغ لصناعة أدوات تساعد متحدي الإعاقة في حياتهم اليومية".

وتابع "حسام": "قدرت أدرس شبكات وقدرت أخد شهادات تأهلني أنفذ المشروع، وقدرت بيتي كله يبقى مجهز بشبكات أتحكم بيها من على الموبايل، وطورت البرنامج عن طريق البرامج الصوتية، وببصمة الصوت، وبيتي كله بقيت بتحكم فيه بسهولة".