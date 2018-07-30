استنكر النائب محمد العقاد، تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والتي اتهمت فيها الدول العربية عدم المساعدة في إرساء السلام بالمنطقة، والتي قالت خلالها "حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني في شكل فعلي بدل إلقاء الخطابات من على بعد آلاف الكيلومترات": واصفا تلك التصريحات بأنها ظالمة والولايات المتحدة تتنصل من مسؤوليتها في رعاية السلام بالمنطقة.

وأكد العقاد، في بيان له، أن الدول العربية لا تدخر جهدا في إحياء عملية السلام بالمنطقة، وأن هذه اتهامات ظالمة ليس لها أساس سليم فالولايات المتحدة الأمريكية رفعت المساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني وكان أولى بها أن تدعم الفلسطنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن الدول العربية كانت تنتظر منها أن تكون راعية للسلام في الشرق الأوسط، ولكنها انحازت لإسرائيل على حساب عملية السلام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة المصرية تسعى دائما لحل القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام مرة أخرى، لكن الولايات المتحدة تزيد الأمور تعقيدا، وهذه التصريحات تؤكد أن هناك مجموعة من أعضاء الإدارة الأمريكية تتعامل بقدر من الاستعلاء مع القضية.