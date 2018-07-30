قال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إن حكومته توصلت لتفاهمات مع فصائل المعارضة السلمية والمسلحة حول معظم القضايا الخلافية خلال مفاوضات السلام بالخرطوم، مشيرا إلى بعض المسائل العالقة التي وصفها بالقليلة وأنه يمكن تجاوزها".

وخاطب سلفاكير، أمس الأحد، خلال الاحتفال بعيد الشهداء والتي بثتها الإذاعة الرسمية، قائلا إنهم يضاعفون الجهود من أجل التوقيع على اتفاق نهائي يعيد السلام لجنوب السودان، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأوضح أن حكومته تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام من خلال عملية التفاوض التي تحتضنها العاصمة الخرطوم بين الحكومة والمجموعات المعارضة لحكومته.

وأضاف أن حكومة جنوب السودان مصممة على استعادة السلام لمواطني بلاده في أقرب وقت، حتى تتواصل الجهود الجماعية في عملية بناء الأمة.

ويُعَد عيد الشهداء في جنوب السودان مناسبة وطنية يحتفل بها جنوب السودان رسميا في 30 يوليو من كل عام، لتخليد ذكرى شهداء "الحركة الشعبية لتحرير السودان" (الحزب الحاكم)، أيام الحرب الأهلية.

يذك أن الفرقاء السياسيون بجنوب السودان، وقعوا الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق اقتسام السلطة والثروة في بلادهم.