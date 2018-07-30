قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق قرر تغيير خطته، والتوجه إلى المؤسسات التعليمية وإطلاق حملات توعية بها، وذلك بمناسبة تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 للتعليم والجامعات المصرية.

وأشار عسكر، فى تصريحات لبرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم" إلى أن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لطلاب المدن الجامعية، ستكون من ضمن الإجراءات ضمن الخطة، لكن بما يتوافق مع قرارات إدارة الجامعات المصرية خصوصا أن هناك تجارب نجاحة في هذا الإطار مثل جامعة حلوان.

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مبادرة "إوعى تجرب" من أحدث مبادرات الصندوق وقد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن سن التعاطى بات يبدأ من عمر 8 سنوات، وأن برامج ومبادرات الصندوق أصبحت تضع تلك الفئة في اعتبارها.

وتابع عسكر أن مبادرة إوعى تجرب حققت أكثر من 15 ألف مستهدف في شهر واحد، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت من منطلق التحذير من التجربة، لأنها تعتبر البوابة الكبرى للدخول فى عالم التعاطى والإدمان.

وأوضح أن الصندوق لديه 26 ألف متطوع فى كل محافظات مصر، وبدورهم يشاركون بكافة الحملات والمبادرات.

واستطرد بأن كثيرا من الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في مصر باتت تهم بإجراء تحليل المخدرات، كما أن كل الجهات التى تريد كشف مخدرات على موظفيها، أصبحت تسند المهمة إلى مؤسسات حكومية، منعًا لأى تشكيك يحدث من أى شخص يظهر في نتائج تحليله أنه متعاطٍ.

وكشف عسكر أن الصندوق، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أجرى أكثر من 50 ألف كشف وتحليل على السائقين على الطرق السريعة خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن نسبة التعاطى قلت بقدر 12% عن عامين سابقين.