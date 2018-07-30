وعاظ الأزهر والاوقاف في مطار القاهرة

ذكرت مصادر، أن مكي محمد عسكر مدير الصالة الموسمية للحج والعمرة استقبل صباح اليوم الإثنين، واعظي الأزهر والأوقاف لتحديد مواعيد جداول الرحلات وتقسيمها حسب عدد الرحلات.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، أن علماء الدين يقدمون الإرشادات الدينية لحجاج بيت الله الحرام، قبل سفرهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك خلال تواجدهم بصالات السفر لانتظار مواعيد رحلاتهم.

ولفتت المصادر، إلى أن الصالة الموسمية للحج والعمرة استعدت لاستقبال موسم الحج بعدد من القاعات المجهزة والمكيفة لاستقبال الحجاج وذويهم وتوفير سبل الراحة لهم.