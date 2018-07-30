كلف اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديرى الجمعيات الزراعية بالتصدي لجميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في التعديات، وعن الحالات السابقة كلف بحصرها لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإزالات.

شدد محافظ كفرالشيخ، علي إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التى يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على أن يتم تحرير ذلك في يوم إرتكاب المخالفة، كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة، ويكون الأسم رباعي وتفصيلي.

قال المحافظ، انه سيتم وقف أي مسئول عن العمل من مديرى الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقف التعديات على الأرضي الزراعية قائلا: " أنا عندي التعدي على الأرض الزراعية جناية ولاتهاون مع المعتدين أوالمقصرين"، مضيفًا، هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، داعيًا، المواطنين بالابلاغ الفوري عن أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مضيفًا، تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، والخط الساخن 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقي استغاثات وشكاوي المواطنين.