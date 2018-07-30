تابع اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، عددا من الشوارع والمناطق، والصرف الصحي وإصلاح الأخطار، حيث تابع إصلاح وتطهير خط الصرف الصحي بنهاية شارع الخلقية وداير الناحية وميدان الساعة وشارع الكوم الأحمر والشوارع الفرعية.

ووجه رئيس المركز والمدينة، نعمان أبو زور، رئيس شبكة الصرف الصحي بفتح جميع البيارات الصرف وصفايات الأمطار وتطهير ورفع الرواسب بها ومتابعة تشغيل محطات الصرف بكامل طاقتها وسرعة التعامل والانتقال لبلاغات الصرف الصحي بالمدينة والعمل على حلها مع سرعة التنسيق مع رؤساء الأحياء لتوفير أغطية لجميع البيارات المكشوفة على وجه السرعة.

وتفقد "الحشاش"، شوارع المدينة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة وسير العمل بالإحياء ومتابعة خط سير المعدات بشوارع المدينة الرئيسة والجانبية وشوارع الجيش والغفران والمهاجرين والمستعمرة والشوارع الفرعية والمدارس وداير الناحية والجمهورية وعبد العزيز والإستاد وطريق فوه وتقسيم رجب دحروج وخلف مقر حي شمال والشركات.

ونبه على رؤساء الأحياء التنسيق مع وحدة الملاريا برش صناديق القمامة وتطهيرها بمعرفة وحدة الملاريا بعد تفريغها ورفع القمامة ورش قطع الأراضي الفضاء.