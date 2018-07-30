أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنظيم احتفالية لتكريم 41 طالبا وطالبة من المتميزين في الشهادات العامة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيجري تكريم الطلبة والطالبات في احتفالية بالقاعة الرئيسية بالديوان العام للمحافظة بمدينة الخارجة، بعد غد الأربعاء 1 أغسطس المقبل، بحضور محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط.

وأضاف التداوي، أن الاحتفالية ستبدأ الساعة 9 صباحًا بحضور جميع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، لتكريم الطلبة في جميع الشهادات العامة (الإعدادية، الثانوية بشعبيتها، الثانوي الفني والتعليم الصناعي).