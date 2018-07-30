أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دمج البعد البيئي في العملية التعليمية، لتربية النشء على السلوكيات البيئية السليمة، ورفع وعي الطلاب بقضايا البيئة المحلية والعالمية.

وأوضحت أن هذا الدمج، يساعد على خلق جيل واعي بمتطلبات البيئة المحيطة، ويدرك أهمية الحفاظ على الموارد، وكذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة البيئة، في اللقاء العام للأسبوع الوطني الرابع للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030.. السياسات والآليات"، والذي يقام بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، وينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة على مدار يومين، بحضور ومشاركة ممثلي وزارات البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمتابعة.