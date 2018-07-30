تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من ضبط 3 أشخاص، انتحلوا شخصية ضباط بمديرية الأمن في مركز الداخلة.

تلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالقبض على 3 أشخاص بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، انتحلوا شخصية ضباط شرطة تابعين لديوان المديرية.

وكشف محضر الواقعة ورود بلاغ لضباط قسم شرطة الداخلة، من "عبدالرحيم. ع. أ"، مواليد 1993، بائع متجول من قرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة، و"هاني. خ. أ"، مواليد 1995، بائع متجول من مركز باريس، يفيد بقيام 3 أشخاص بدخول منزلهم المستأجر في قرية المعصرة بمركز الداخلة وتفتيشهم وإيقافهم بجوار الحائط متراصين رافعين الأيدي وتصويرهم بالهواتف المحمولة، منتحلين صفة ضباط من مديرية أمن الوادي الجديد.

تشكلت فرق بحث سرية، بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم مركز شرطة الداخلة، والرائد كريم الصيرفي، نائب رئيس مباحث القسم، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وملابساتها، وجري تمشيط منافذ مركز الداخلة والقرى التابعة له.

وبعد مرور وقت قصير نجح رجال مباحث القسم، من خلال رقم سيارة أحد المتهمين، تحديد هويته وموقع تواجده، وتشكلت فرقة أمنية بقيادة النقيب محمود همام، والنقيب عبدالرحمن عبدالناصر، معاوني مباحث القسم، في القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتبين أن المتهمين هم "س. ع. أ"، مواليد 1984 و"أ. ع"، مواليد 1986 و"م. ي"، مواليد 1985، وجمعيهم مقيمون بمركز الداخلة.

تحرر للواقعة المحضر رقم 775 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.