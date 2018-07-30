كلف محمد عبدالرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إدارة الرعاية بعقد عدد من دورات التوعية للعاملين في القطاع السياحي، في إطار دور المديرية في رفع دور التنمية البشرية والتوعية العمالية.

وأضاف مدير عام مديرية القوى العاملة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية بفندقي "صن رايز إربيا" وفندق "هيلتون الشلالات " بمدينة شرم الشيخ، في حضور صلاح الششتاوي مدير إدارة الرعاية وأكرم محمد سيد أحمد مفتش مكتب عمل شرم الشيخ، وولاء مختار العزب باحث إدارة الرعاية.

وأوضح أن محاور الندوات دارت حول دور مديرية القوى العاملة وإجراءات عمل التفتيش وحقوق وواجبات العاملين تجاه أماكن عملهم وتنظيم الأسرة وما تمثله من الحد من مشكلة الزيادة السكانية، والاهتمام بمجال العمل السياحي وما يمثله من أهمية.