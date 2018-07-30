أصيبت سيدة بجروح في البطن وكسر بالضلوع ونزيف داخلي، إثر إصابتها في مشاجرة نشبت اليوم، بسبب خلافات الجيرة، بإحدى قرى مركز سيدي سالم، وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام "ملاح. م. ن"، 50 عاما، مصابة بطعنتين نافذتين في أسفل البطن ونزيف داخلي ناتج عن الإصابة والحالة العامة سيئة.

وكلف الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفى، بتقديم الخدمة الطبية اللازمة، بعدما تبين إصابتها بقطع بالرباط الحاجز وقطع بمنديل البطن وكسر بالضلوع نتيجة الطعن وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمريضة داخل غرفة العمليات.

كما جرى إخطار الشرطة وانتقلت قوة من مباحث مركر شرطة سيدي سالم، برئاسة الرائد حمدي أبو ريه، رئيس المباحث لمكان المشاجرة، وجار ضبط المتسببين بها وتحرير محضر.