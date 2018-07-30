محافظ سوهاج يكلف بفحص شكاوى أهالي عرب الأطاول من ضعف المياه

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في استجابة سريعة لشكوى بعض أهالي منطقة كوبري عرب الأطاولة "الفينو" بمركز أخميم من ضعف مياه الشرب بالمنازل، تشكيل لجنة ضمت في عضويتها إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ورئيس الوحده المحلية لقرية نيدة، ورئيس فرع مياه أخميم، ورئيس شبكات أخميم بشركة المياه والصرف الصحي، لفحص الشكوى وتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وتوجهت اللجنة للمعاينة على أرض الواقع وتبين من الفحص أن المياه موجودة بالمنازل وبحالة جيدة، وأن سبب شكوى بعض الوحدات السكنية من ضعف المياه وجود عداد واحد يغذي عدد من الشقق السكنية الموجودة بالعقار، حيث يلزم عداد لكل شقة سكنية لتوصيل المياه لجميع الشقق بصورة جيدة.

كما أشارت اللجنة إلى أن الخط الرئيسي الموجود بالمنطقة قطر 8 بوصة وهو يكفي لتغذية المنطقة ولا يؤثر على ضعف المياه، وتضعف المياه أوقات الذروة بسبب شدة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة.

وأوصت اللجنة بتقديم طلب تعديل للوصلة الخارجية للعقارات القديمة المرتفعة لتكبير قطر الوصلة الخارجية، وتركيب عداد لكل وحدة سكنية لكي يتم توصيل المياه بصورة جيدة وحل مشكلة ضعف المياه.