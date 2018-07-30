محافظ سوهاج يشارك بمؤتمر "اللامركزية في مصر"

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن مؤتمر "اللامركزية في مصر.. الإطار العام والخطط المستقبلية" يعزز التعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها في تطبيق اللامركزية والدروس المستفادة منها، لافتا إلى أنه تم خلال المؤتمر عرض التجارب التونسية والأردنية في مجال اللامركزية، ومناقشة تحقيق اللامركزية في مصر من خلال رؤية 2030، ومناقشة تطبيق معايير الحوكمة والمشاركة الشعبية في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالقاهرة، بمشاركة عدد من الخبراء من الدول التى طبقت نموذج اللامركزية ومن بينها تونس، والأردن، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والبحيرة والغربية وقنا وسوهاج ودمياط، وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

وأضاف عبد المنعم، أن المؤتمر يأتي فى إطار جهود الدولة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة من أهم التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، ومبادرة وزارة التنمية المحلية بتبني استراتيجية بناء الجسور لنقل أفضل تجارب الدول وهو ما تم في المؤتمر الأول الذي عقد في مارس 2018 للتعرف على تجارب بعض دول الاتحاد الأوروبي هولندا وفرنسا.