قال مصدر كنائسي بالإسكندرية، اليوم، إن جثمان الأنبا إيبفانيوس، أسقف دير الأنبا مقار العامر بوادي النطرون، الذى لقي مصرعه أمس الأحد، وصل إلى الدير وذلك بعد الانتهاء من تشريح الجثمان بالطب الشرعي، وذلك استعدادا لمراسم التجنيز "الجنازة" غدا.

فيما أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن البابا تواضروس الثاني يحضر غدًا الثلاثاء صلاة تجنيز نيافة الحبر الجليل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، وذلك بدير الأنبا مقار العامر في وادي النطرون، لتشييع الجثمان.

يذكر أن الأنبا أبيفانيوس لقي مصرعه في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، في ظروف وملابسات غامضة، مما ترتب عليه استدعاء الجهات الرسمية لإجراء التحقيقات اللازمة.