الطيار وائل النشار رئيسا لقطاع الأمن بوزارة الطيران

أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم، قرارًا بتكليف الطيار وائل النشار، للعمل رئيسًا لقطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني خلفًا للسيد عصام كشك، وكان يشغل النشار منصب نائب مدير مطار الغردقة.