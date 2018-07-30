استضاف المعسكر الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، الفنان التشكيلي ياسر بيومي وأخصائي أنشطة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار سلطنة عمان بمقر المركز بالمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة طور سيناء.

أدار الفنان التشكيلي، ورشة عمل حول "فن الرسم" بمشاركة العشرات من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية وعدد من طلاب الجامعة ضمن رابطة الخريجين وتأتي الورشة ضمن فعاليات خطة النشاط الصيفي لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي صيف 2018.

وأكد بيومي خلال الورشة أن الطفل الموهوب في الرسم يجب أن يكون مرهف الحس، يمتلك عينان كعيون الصقر يلتقط تفاصيل الجمال بسرعة البرق ويحس به، ليعكسه إحساسًا في عمله الإبداعي.

كما أكد أن فن الرسم ليس مهمته نسخ الواقع ليكون مطابقًا للأصل وإنما لابد للفنان أن تكون هناك لمساته الخاصة التي تعبر عن ذاته وعالمه الخاص به، موضحا أن الرؤى تختلف باختلاف مستوى ثقافة الناظر وزاوية النظر تعكس رؤية وشكل جديد.

قسم بيومي، المشاركين في الورشة إلى مجموعات حسب الفئة العمرية، مطالبهم بأن يعبر كل منهم في شكل رمز عن مصر وجنوب سيناء بهدف تجميع هذه الرموز في عمل جدارية فنية تعبر عن مصر وجنوب سيناء من خلال رؤى وإبداع المشاركين.