أشاد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة، وجامعة أسيوط والتي تعد من أعرق الجامعات المصرية بما تضمه من نخبة متميزة من العلماء الأجلاء على مستوى جمهورية مصر العربية والذين لم يبخلوا بخبراتهم العلمية في مد يد العون لمحافظة أسيوط والصعيد بوجه عام، مؤكدا أن جامعة أسيوط كان لها الدور الفاعل في التنمية المستدامة وفي التنمية البشرية خاصة وذلك لتخريجها لأجيال عديدة في مختلف المجالات ممن كان لهم الدور الأكبر والفاعل فى تنمية وبناء الصعيد.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط لكلا من الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة بلوغهما السن القانونية للمعاش.

وأعرب المهندس ياسر الدسوق، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الحفل موجها خالص شكره وتقديره لرئيس جامعة أسيوط ونائبه لجهودهما المبذولة خلال الأعوام الماضية في خدمة العلم والوطن مع جميع أساتذة جامعة أسيوط الأجلاء.