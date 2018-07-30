أعلنت وزارة الداخلية، اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الضباط لعام 2018، مشيرة إلى مراعاة القواعد والمقررات الوظيفية وروعي فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنساني بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للضباط.

وراعت الحركة البعد الإنساني والنفسي للضباط، وتمت طبقا للمادة 27 من قانون هيئة الشرطة، التي تنص على:

"تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة، خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال. ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته ويجوز بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمـل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عـن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة، للقيام بعمل خـارج وزارة الداخلية.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطـة وبعد موافقة الضابط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها وتدخل مدة الإعـارة في حسـاب المعاش، ويحصل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية ولا يجوز أن تكون الإعارة، لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه".