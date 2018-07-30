تمكن الجيش الوطني اليمني، بإسناد من التحالف العربي، اليوم، من تحرير مواقع جديدة في مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأعلن الجيش الوطني أن قواته حررت مناطق وادي الخراشب ووادي السوائل وصولًا إلى تحرير سلسلة جبال الرصيفات المطلة على مناطق السائلة وعلى وداي آل بو جبارة، بحسب "سكاي نيوز".

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير منطقة الطير، وهي أعلى المرتفعات الجبلية بمديرية كتاف.

وتأتي التطورات بعد يوم واحد من توجيه التحالف ضربة قوية للميليشيات الإيرانية في معقلها، حيث دمّر مواقع صواريخ باليستية تابعة لها.

وذكر الجيش الوطني اليمني أنه أصبح يحاصر الميليشيات الموالية لإيران في مركز مديرية باقم من أكثر من محور، مؤكداً بأنها ستكون أول مديرية في صعدة سيتم إعلانها محررة بالكامل قريبا.

وتعتبر السيطرة على باقم بداية انهيار للميليشيات في صعدة، لكونها ممرًا رئيسيًا لخطوط إمدادها.

وفي اليوم نفسه، حرر الجيش اليمني بإسناد من التحالف، عددا من المواقع الاستراتيجية في مديرية الحشوة شرقي صعدة، خلال هجوم مباغت تكبّد إثره الانقلابيون، خسائر في الأرواح والمعدات.

ومع انتزاع المناطق تكون قوات الجيش قد فتحت سادس جبهة بمحافظة صعدة وبدأت في تطويق المحافظة من جهة الشرق.