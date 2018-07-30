تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من تحرير 234 مخالفة مرافق وإشغالات و69 قضية تموينية متنوعة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات في حملات أمنية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التي أسفرت في مجال ضبط القضايا التموينية حرر عدد (69) قضية متنوعة بينما في مجال ضبط قضايا المرافق حرر عدد (234) قضية وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.