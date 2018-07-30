قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومسئولى شركة «شنايدر إليكتريك» اليوم، إنه «تم التعرّف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، ونجح القطاع بالفعل فى تلبية هذه الطلبات»، لافتاً إلى أنه لتشجيع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء نفّذت شركة «شنايدر» مشروعاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى منطقة «أبوغراقة» بالمحافظة، بقدرة 5 ميجاوات.

وبحث الوزير خلال اللقاء آليات تدعيم شبكة الكهرباء فى جنوب سيناء، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، موضحاً أن شركة «شنايدر» قدمت مقترحاً لإنارة إحدى القرى البدوية بالمحافظة، تماشياً مع الخدمة المجتمعية التى يقدمها المستثمرون، تأتى تفعيلاً لاهتمام القيادة السياسية بالمشاركة المجتمعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية.

وأشار «شاكر» إلى «الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطن، مع الاهتمام بتطوير مراكز التحكم فى شبكات النقل والتوزيع».

من جانبه، وجّه «فودة» الدعوة إلى الوزير لافتتاح المحطة الشمسية فى «أبوغراقة»، مشيداً بالتفهم الكبير لاحتياجات المحافظة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى جنوب سيناء والمستثمرين بها.