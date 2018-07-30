قال اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، إنه سيعطي أولوية لاستعادة ما تبقى من أملاك الدولة، مضيفا أنه سعيد بتوليه منصب مدير الأمن، وأن المواطن سيكون الشغل الشاغل له ورضاءه عن الأداء الأمني أهم شيء.

وأضاف مدير أمن كفر الشيخ، في أول تصريح له، أنه سيكمل مسيرة ما سبقوه حيث إنه ليس بغريبا عن أبناء كفر الشيخ، فهو يعمل حكمدارا للمديرية منذ أكثر من عام ونصف وقبلها كان مساعدا لمدير أمن الشرقية.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارا بتعيين اللواء فريد مصطفى، مديرا لأمن كفر الشيخ، في الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، بدلا من اللواء أحمد صالح، الذي بلغ السن القانونية.