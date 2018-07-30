قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أمريكا تشرّع قانون لفرض عقوبات على أي دولة تشتري أسلحة من روسيا، وفي هذا الإطار سيتم فرض عقوبات على تركيا خصوصًا أنها تقدمت بطلب لشراء منظومة الدفاع الروسية s400.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض عقوبات على تركيا لعدة أسباب منها مساعدة تركيا لإيران في تجاوز تأثير العقوبات المفروضة عليها.

وتابع المسلماني أن السبب الثالث لرغبة أمريكا لفرض عقوبات على تركيا هو احتجاز تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون على خلفية اتهامه بالجاسوسية، والتعاون مع جماعة فتح الله جولن.