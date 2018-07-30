البرلمان الفرنسي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

أقر البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين، نهائيا مقترح قانون بحظر الهاتف المحمول في المدراس وهو ضمن الوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وصوت لصالح القانون النواب المنتمين للحزب الحاكم وأحزاب الوسط بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) فيما امتنع نواب اليمين واليسار عن التصويت.

وينص مقترح القانون على حظر كل أجهزة الهاتف المحمول والتابلت في مدارس مراحل الابتدائي والإعدادي والتي يصل فيها عمر الطالب 14 إلى 15 عاما، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى وجود استثناءات للاستخدامات التعليمية وحالات الإعاقة وإلى أن الأمر سيترك لتقدير كل مدرسة عند وضع لائحتها الداخلية.

أما مدراس الصف الثانوي، فسيكون الأمر اختياريا من جانب إدارة المدرسة.

وأشاد وزير التعليم جون ميشيل بلونكيه -الذي يرى أن الحظر لم يكن مطبق بكل المدراس و ينقصه السند القانوني- بالقانون الجديد حيث رأى انه يحمل رسالة للمجتمع الفرنسي و كذلك على الصعيد الدولي.