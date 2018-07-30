في ضوء فعاليات منتدى المصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمرة الأولى، التقى ممثلون عن البنك المركزي والبنوك الوطنية، عددا من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للرد على استفساراتهم، وذلك بحضور بمشاركة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الجلسة، عن فخرها بأن المصريين في الخارج يعملون جنودًا للوطن يساندونه ويدعمونه بقوة اقتصاديًا وأمنيًا في كل الدول والمحافل، مؤكدة أن المصري بالخارج يدرك أن بلده تقف أيضا إلى جانبه وتسعى لتذليل أي عقبة تواجههم.

وشهدت الجلسة ردًا على عدد كبير من الاستفسارات والأسئلة، من بينها التعرف على ما تقدمه البنوك للمصريين بالخارج من الخدمات والمزايا البنكية المتاحة في مصر، وما تقدمه البنوك من تسهيلات للمصريين بالخارج، فضلاً عن مناقشة المشروعات التي تقوم البنوك بتمويلها في ضوء خطة التنمية التي تنتهجها الدولة، فضلًا عن مناقشة آليات التواصل مع البنوك إلكترونيًا وطرق التحويل المختلفة، كما تناول النقاش إرسال التحويلات بالبريد ومحاولات التسهيل على العمالة المصرية في الخليج وذويهم بكل الطرق الممكنة.

وبدوره، أشاد ممثل البنك المركزي بدور المصريين بالخارج في التحويلات، وأوضح أن البنوك الوطنية تقدم التسهيلات اللازمة لتيسير تحويلاتهم، مضيفًا أن لقاء اليوم بالمنتدى مع البنك المركزي وممثلي البنوك الوطنية والمصريين بالخارج جاء لتلقي أي مقترحات والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.

وأشاد ممثلو البنوك الوطنية بجهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ومواصلة ضخ العملة الصعبة، لترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من الفرص لدمج المصريين بالخارج وإتاحة الفرص الاستثمارية والاقتصادية لهم.

وتابع ممثلو البنوك الوطنية أن مواقع البنوك الإلكترونية تضم البنوك المراسلة، والتي يمكن للمصريين بالخارج تحويل أموالهم عبرها للبنوك الوطنية دون بنوك وسيطة، وكذلك الاتجاه للطرق الإلكترونية والتطبيقات الحديثة للهواتف لإنجاز التحويلات بصورة سريعة، وكذلك التواصل مع خدمة العملاء لتسهيل أي إجراءات.

كما أوضحوا أن هناك بطاقة خاصة بالتحويل من المصريين بالخارج إلى أهلهم في مصر على مدار الساعة دون ارتباط بموعد البنوك أو غيره.

ويهدف منتدى المصريين في الخارج إلى التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، من خلال دعوة ممثلين عن الوزارت والجهات الحكومية المعنية، لتعظيم الاستفادة من المنتدى والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج والاستماع إليهم، وطرح كل وزارة لرؤيتها من أجل العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم، وكذلك مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه المصريين في الخارج، والوصول للحلول المقترحة حسب رؤيتهم، بالإضافة للاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى.

وتعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث استهلت الفاعليات بجلسة افتتاحية، بدأت بعرض فيلم "حكاية وطن" الذي يذكر المصريين بأهم المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، وتلاه الكلمة الافتتاحية للسفيرة نبيلة مكرم ثم كلمة لزوجة الشهيد العقيد أحمد منسي، وأعقبها كلمة للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي.